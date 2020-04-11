İşsizlik ocakta geriledi

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5 ile dünyanın en fazla büyüyen üç ülkesinden biri olan Türkiye, virüsün etkisini göstermeye henüz başlamadığı bu yılın ocak ayına da hızlı başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre 2019'un ocak ayında yüzde 14.7 olan işsizlik oranı bu yılın aynı döneminde 0.9 puan azalarak yüzde 13.8'e geriledi. Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1.1 puanlık azalış ile yüzde 15.7 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4.36 milyon kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise 109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, inşaat sektöründe 68 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 257 bin, hizmet sektöründe ise 161 bin kişi arttı. Aynı dönemde genç işsizlik 2.2 puan azalarak yüzde 24.5'e geriledi.