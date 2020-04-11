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yükselişi devam ediyor! Cumartesi Bugün Tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

haberi… Dünya üzerindeki salgın nedeniyle piyasalardaki hareketlilik sürerken bu kapsamda ile ilgili gelişmeleri de birçok vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Hafta başında yükselişe geçen altın fiyatları bu ivmesini sürdürmeye devam ederken yaşanan hızlı artış nedeniyle de özellikle bu araç ile yatırım yapmak isteyen vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Buna göre; Cumartesi gram ve fiyatları ne kadar? ? Tüm bu sorularınızın yanıtı ve piyasalardaki hareketliliğin canlı takibini haberimizin devamından gerçekleştirebilirsiniz. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.4.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 08:29 ABONE OL
Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları yükselişi devam ediyor! 11 Nisan Cumartesi Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Hafta sonu birçok vatandaşın gündeminde yer alan üzerindeki iniş ve çıkışlar yakından takip edilmeye devam ediyor. Corona virüsü salgını finansal varlıklarda ciddi bir hareketlenmeye sebep olurken küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların güvenli limanı sarı metal haftayı yükselişle kapattı. Öte yandan vatandaşlar " Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, fiyatı ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. Analistlere göre piyasalardaki bu hareketliliğin ilerleyen günlerde izleyeceği yol yükselişe devam etmesi yönünde görünüyor. Peki, Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde son dakika altın fiyatları üzerindeki hareketliliği canlı ve güncel rakamlar üzerinden takip edebilirsiniz…

11 NİSAN BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz." dedi.

İşte canlı ve güncel altın fiyatları...

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Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları yükselişi devam ediyor! 11 Nisan Cumartesi Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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