Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları yükselişi devam ediyor! 11 Nisan Cumartesi Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Hafta sonu birçok vatandaşın gündeminde yer alan son dakika altın fiyatları üzerindeki iniş ve çıkışlar yakından takip edilmeye devam ediyor. Corona virüsü salgını finansal varlıklarda ciddi bir hareketlenmeye sebep olurken küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların güvenli limanı sarı metal haftayı yükselişle kapattı. Öte yandan vatandaşlar "11 Nisan Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. Analistlere göre piyasalardaki bu hareketliliğin ilerleyen günlerde izleyeceği yol yükselişe devam etmesi yönünde görünüyor. Peki, Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde son dakika altın fiyatları üzerindeki hareketliliği canlı ve güncel rakamlar üzerinden takip edebilirsiniz…

11 NİSAN BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz." dedi.

İşte canlı ve güncel altın fiyatları...