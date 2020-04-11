Son Dakika Haberleri | Sosyal yardım ücretleri ne kadar oldu? Aile Bakanı Selçuk'tan 1000 TL sosyal yardım açıklaması...

Dünyayı saran KOVİD-19 hastalığı, sağlık sorunlarının yanında ekonomik problemler de getiriyor. Türkiye, virüsün görülmesinin ardından da ekonomik olarak önemli tedbirler alındı. Bunlardan bir tanesi de sosyal yardım ödemeleri oldu. Aile Bakanı Selçuk, corona virüsü nedeniyle alınan tedbirlerden ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara sosyal yardım yapılacağını duyurmuştu. Bu karar sonrası 1000 TL sosyal yardım ücretleri merak konusu olmuştu. Bugün ise vatandaşlar, Sosyal yardım ücretleri ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, 1000 TL sosyal yardım açıklaması ile ilgili detaylar yer almaktadır.

SOSYAL YARDIM ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Haberimizde, sosyal yardım ücretleri ile ilgili detaylar yer almaktadır...

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLERE VERİLİYOR?

Bu noktada, ihtiyaç sahibi olan ve bu ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar da 'Sosyal yardım parası kimlere verilecek, başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?' sorularına yanıt arayama başladı. Bakan Selçuk, sosyal yardım parası başvuru süreci hakkında bilgi verirken bu ödemelerden yararlanmak için herhangi bir başvuru gerekmediğini sözlerine ekledi.