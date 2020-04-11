Ücretsiz izinde kıdem korunacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ücretsiz izne maaş desteğinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 62 maddelik pakette "geçici istihdam güvencesi" başlığıyla ücretsiz izne maaş konusu yasal zemine oturtulacak, çalışanın kıdem tazminatı hakkı korunacak, uygulama salgın süreci ile sınırlı tutulacak. Mevcut uygulamada ücretsiz izinde sadece bir ay genel sağlık sigortası yatırılırken, salgın süresince devletin bu konuda ücreti yatırması bekleniyor.İş Kanunu kapsamında yer almayan bütün işçiler, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 3 ay süreyle iş güvencesinden yararlanacak. Faaliyetini durduran işverenin kısa çalışma ödeneği yerine herkesi ücretsiz izne çıkarmasının ise önü kesilecek. Ücretsiz izin desteğine çalışanı için kısa çalışma ödeneği koşulları uymayanlar başvurabilecek. Mevcut uygulamada ücretsiz izinde çalışanın rızasının olması gerekiyor. Ancak salgın nedeniyle ortaya çıkan süreçte işveren tek taraflı kararla işçiyi ücretsiz izne çıkarabilecek. Başvuru incelemelerinde bu desteğin işveren tarafından kötü niyetli kullanılması da önlenecek. Örneğin faaliyetini durdurup da herkesi ücretsiz izne çıkarmaya izin verilmeyecek. Ücretsiz izin desteğinden 15 Mart'tan itibaren işten çıkarılan, işsizlik maaşı alamayanlar da yararlanabilecek. Kısa çalışma ödeneğinde işçiye minimum bin 700 lira ödenirken, yasa teklifine göre, ücretsiz izne çıkanlara yaklaşık bin 200 lira ödeme yapılacak. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda 600 gün prim ödemek ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışmak gerekiyor. Bu uygulamayla işsiz kalıp hiçbir geliri olmayan, işsizlik maaşından yararlanamayan, kısa çalışma ödeneği alamayanlara destek verilecek. Çalışanın kıdem tazminatı korunacak. Ücretsiz izinde en büyük endişelerden biri de genel sağlık sigortası (GSS) priminin ödenmesi. Buna ilişkin düzenleme teklifte yer almıyor. Meclis görüşmeleri sırasında bu eksikliğin giderilmesi bekleniyor.YASA teklifinde üç aylık işten çıkarma yasağı, İş Kanunu'nda yer almayan sektörleri de kapsıyor. Örneğin, hava taşıma işleri, elliden az işçi çalıştıran tarım işyerlerinde, ev hizmetlerinde, sporcularda, üç kişinin çalıştığı küçük esnafa ait yerlerde İş Kanunu uygulanmıyor. İş güvencesi salgınla mücadele sürecinde bütün bu işyerlerini kapsayacak. Cumhurbaşkanı kararıyla 6 ay daha uzatılabilecek. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde koşulların esnetilmesiyle daha fazla çalışanın destekten faydalanmasını sağladıklarını belirttti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün video konferans sistemiyle hastanesi bulunan üniversitelerin rektörleriyle toplantı yaptı. Toplantıda üniversite hastaneleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki irtibatın şu süreçte sağlıklı işlemesi için alınacak önlemler değerlendirildi.