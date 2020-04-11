Ziraat Bankası'na devlerden tam güven

650 milyar liralık aktif büyüklüğü ile her kriz döneminde ülkenin bilançosunu önceleyerek finansal mücadeleye destek olan Ziraat Bankası, yurtdışında da güven tazeledi. Banka, 22 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1.1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.Covid-19 salgınının küresel piyasalarda neden olduğu dalgalanmaya rağmen, sağlanan kredinin maliyeti bir önceki yılın altında kaldı. Emirates NBD Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatörlüğünde sağlanan, 597 milyon euro ve 415 milyon dolar olarak iki parçadan oluşan 1 yıl vadeli kredinin maliyeti, geçen seneki euro maliyetinin 40 baz puan, dolar maliyetinin ise 25 baz puan altında kalarak sırayla Euribor+2.00 ve Libor+2.25 olarak gerçekleşti.Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs sebebiyle tüm dünya merkez bankaları ve hükümetlerinin olağanüstü finansal önlemler almak zorunda kaldığı ve likiditenin öneminin daha da arttığı bu kritik dönemde dahi, 4 kıtada 38 uluslararası bankadan sağlanan bu büyüklükteki kredi, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası'na olan güveni bir kez daha teyit etti" denildi.Sendikasyon desteği için bankalara teşekkür edilirken "Bu kaynakla, reel sektörümüze, ekonomimiz için özellikle önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edeceğiz" denildi.