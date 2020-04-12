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Bakan Albayrak'tan 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği açıklaması! Ücretsiz maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve nereden alınır?

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 1170 TL geldi. Bakan Albayrak, 3 aylık ücretsiz maaş desteği başvuru şartları hakkında bilgi verirken istenen şartları taşıyan kişilerin aylık 1170 lira maaş desteği alacaklarını belirtti. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, '2020 Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve nereden alınır?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, 3 ay ücretsiz maaş desteği nasıl alınır, başvurusu nereye yapılır ve şartları neler? İşte, Bakan Albayrak'ın son dakika 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği açıklaması ve merak edilenler!

Giriş Tarihi: 12.4.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 15:51 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan son dakika 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği açıklaması! Ücretsiz maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve nereden alınır?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan ücretsiz maaş desteği hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından üzerinde yaptığı videolu açıklamada, ücretsiz maaş desteği başvuru şartları hakkında bilgi verdi. Albayrak, istenen şartları taşıyan kişilere aylık 1170 lira ücretsiz maaş desteği sağlanacağı durduruldu. Yaşanan bu gelişmenin üzerine konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi.

3 AYLIK ÜCRETSİZ MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER ALABİLİR?

Bakan Albayrak, yayınladığı video ile ücretsiz maaş desteği hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Albayrak, 3 aylık 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartlarını duyururken bu haktan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağını kamuoyu ile paylaştı.

1170 TL ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin detaylarından, 1170 TL ücretsiz izin desteği hakkında bilgi edinebilir; '3 ay ücretsiz maaş desteği nasıl alınır, başvurusu nereye yapılır ve kimler faydalanabilir?' soruları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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Bakan Albayrak'tan son dakika 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği açıklaması! Ücretsiz maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve nereden alınır?
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