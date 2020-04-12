Borsada tarihi performans! 100 hissenin 99'u yükseldi

Küresel ekonomiyi durma noktasına getiren koronavirüs, borsalarda da sert fiyat hareketlerine neden oluyor. Virüs öncesi 22 Ocak'ta 124 bin 537 puanla zirve yapan Borsa İstanbul, 23 Mart tarihinde 84 bin 226 puana geriledi. Bu süreçte yüzde 32.3 düşen endeks o tarihten sonra yükselişe geçti. Hükümetin aldığı önlemlere olumlu tepki verilmesi sonucu endeks 23 Mart'tan bu yana yüzde 14.5 yükselerek 96 bin 470 puana ulaştı.

EREĞLİ DÜŞTÜ

Bu süreçte işlem gören 422 hisseden sadece 11'i düştü. 330 hisse BIST-100 Endeksi'nin getirisinin üstünde değer kazandı. En çarpıcı performans BIST-100 hisselerinde yaşandı. Bu endeksteki 100 hisseden 99'u yükselirken, sadece 1 hisse düştü. Düşen tek hisse ise Ereğli oldu.

SPOR HİSSELERİ KANATLANDI

Borsada geçen hafta ise endeks yüzde 7.7 yükseldi. En fazla yükselen endeks yüzde 30.3 spor endeksi oldu. Geçen hafta Trabzonspor yüzde 50, Galatasaray yüzde 27, Beşiktaş yüzde 21, Fenerbahçe ise yüzde 17 prim yaptı. Trabzonspor 1 milyar 16 milyon TL piyasa değerine ulaşarak 934 milyon lirada kalan Fenerbahçe'yi geçti. Galatasaray 1 milyar 371 milyon TL ile piyasa değeri en yüksek kulüp unvanını korudu. Beşiktaş'ın piyasa değeri ise 496.8 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

EN KÖTÜ GERİDE KALDI

Covid-19 salgınında bu hafta en kötünün geride bırakılmış olabileceği beklentilerine ek olarak, merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişleme adımlarının borsaları desteklediğini belirten Tera Yatırm Ekonomisti Enver Erkan, "Artan risk iştahının yanı sıra, BIST'te bankacılık hisselerinin yönlendirdiği bir artış gözlendi. 95.000 seviyesinin olası kar satışlarında tutulması, gelecek dönem için teknik açıdan olumlu bir görünümü destekleyebilir. Covid-19'a ilişkin yeni gelişmeleri, hükümetlerin ve Merkez bankalarının olası aksiyonlarını ve hafta içi yoğun veri gündemini bu açıdan takip ediyor olacağız" dedi.