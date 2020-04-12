Coronavirüs hangi hisseyi uçurdu? 10 Mart'tan bu yana yüzde 213 yükseldi!

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs, ekonomileri felç ederken, şu ana kadar dünya genelinde 40 milyona yakın kişiyi de işinden etti. Virüs piyasalarda da sert düşüşlere neden olurken, açıklanan teşvik paketleri yaraların kısmen sarılmasını sağladı.

Türkiye'de ise ilk vakanın görüldüğü tarihte 101 bin puanın üstünde bulunan endeks, 84 bin 250 puana kadar indikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Geçen haftayı 96 bin 471 seviyesinden kapatan endeks, ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihteki sevinenin yüzde 5 altında bulunuyor.

2 KATTAN FAZLA YÜKSELDİ

Buna karşılık borsada 10 Mart'tan bu yana 2 kattan fazla yükselen hisse bulunuyor: RTA Labaratuvarları... Şirketin 10 Mart'ta 2.08 TL olan hisse fiyatı, 10 Nisan'da 6.51 liraya çıktı. Hissede 1 aylık yükseliş yüzde 213 oldu. Hissedeki yükselişle birlikte şirketin piyasa değeri 267 milyon liraya yükseldi.

10 Mart'tan bu yana en fazla yükselen ikinci hisse, Ekiz Kimya oldu. Hisse bu dönemde yüzde 145 prim yaptı. Güler Yatırım Holding yüzde 99 ile bu dönemde yükselişte üçüncü sırada yer aldı.