Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Coronavirüs hangi hisseyi uçurdu? 10 Mart'tan bu yana yüzde 213 yükseldi!

hangi hisseyi uçurdu? 10 Mart'tan bu yana yüzde 213 yükseldi!

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan , ekonomileri felç ederken, şu ana kadar dünya genelinde 40 milyona yakın kişiyi de işinden etti. Virüs piyasalarda da sert düşüşlere neden olurken, açıklanan teşvik paketleri yaraların kısmen sarılmasını sağladı. Tüm bunlarla birlikte bazı hisseler ise uçuşa geçti. İşte sonrası tavan yapan hisseler!

OKTAY ÖZDABAKOĞLU OKTAY ÖZDABAKOĞLU Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.4.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 16:10 ABONE OL

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs, ekonomileri felç ederken, şu ana kadar dünya genelinde 40 milyona yakın kişiyi de işinden etti. Virüs piyasalarda da sert düşüşlere neden olurken, açıklanan teşvik paketleri yaraların kısmen sarılmasını sağladı.

Türkiye'de ise ilk vakanın görüldüğü tarihte 101 bin puanın üstünde bulunan endeks, 84 bin 250 puana kadar indikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Geçen haftayı 96 bin 471 seviyesinden kapatan endeks, ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihteki sevinenin yüzde 5 altında bulunuyor.

2 KATTAN FAZLA YÜKSELDİ

Buna karşılık borsada 10 Mart'tan bu yana 2 kattan fazla yükselen hisse bulunuyor: RTA Labaratuvarları... Şirketin 10 Mart'ta 2.08 TL olan hisse fiyatı, 10 Nisan'da 6.51 liraya çıktı. Hissede 1 aylık yükseliş yüzde 213 oldu. Hissedeki yükselişle birlikte şirketin piyasa değeri 267 milyon liraya yükseldi.

10 Mart'tan bu yana en fazla yükselen ikinci hisse, Ekiz Kimya oldu. Hisse bu dönemde yüzde 145 prim yaptı. Güler Yatırım Holding yüzde 99 ile bu dönemde yükselişte üçüncü sırada yer aldı.

Borsada tarihi performans! 100 hissenin 99'u yükseldi

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Coronavirüs hangi hisseyi uçurdu? 10 Mart'tan bu yana yüzde 213 yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA