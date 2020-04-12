Suudi-Meksika savaşında Trump arabulucu oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük petrol üreticileri geçtiğimiz hafta masaya oturup bir anlaşmaya vardı. Azalan talep nedeniyle günde 10 milyon varillik kısıntı konusunda anlaşıldı. Ancak anlaşma biraz 'kırılgan' başladı. Rusya ve Suudi Arabistan'ın çekişmesi masada bitse de şimdi de Suudi Arabistan ile Meksika birbirine girdi. Meksika üzerine düşen arz indirimini yapmama konusunda ayak diretiyor. Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco da bu nedenle fiyat açıklamasını erteledi.

MEKSİKA DÖRTTE BİR KESİNTİ İSTİYOR

Meksika Enerji Bakanı Rocio Nahle ülkesinin 100 bin varil kısıntıya gitmesi yönündeki ısrarından vazgeçmedi. OPEC+ ise Meksika'nın kendi payına düşen yüzde 23'e denk gelen 400 bin varil kısıntı yapmasını teklif etmişti. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez, Cuma günü yaptığı açıklamada Trump ile telefonda görüştüğünü ve sorunun çözüldüğünü dile getirdi. Buna göre ABD, Meksika'nın yerine ek olarak günlük 250 bin varil kısıntıya gidecek.

TRUMP KENDİ FİRMALARINI KURTARIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu arabuluculuk faaliyetine girmesinin sebebi ise ABD'de bazı kaya petrolü üreticilerinin iflasın eşiğine gelmesi. Kaya petrolünde üretim maliyetleri kuyulara göre daha yüksek olduğu için bu firmalar sürekli iflas etme riski yaşıyor. Kaya petrolü üreticileri ortalama 45 doların altındaki fiyatlarda zarar ettiği için daha önce de birçoğu batmıştı.