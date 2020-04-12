Uyanık Gates!

Koronavirüs salgınında beş yıl önceki açıklamalarıyla gündeme oturan dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, salgın uyarılarının altından kendi yatırımı çıktı. Gates'in 2018'de büyük bir yatırım yaparak ana hissedarı olduğu su, hijyen ve enerji teknolojisi şirketi Ecolab, bugün dünyada koronavirüse karşı mücadele eden en büyük firma oldu.Amerika'da otellerden hastanelere kadar neredeyse tüm noktalar şirketin geliştirdiği yöntemlerle temizleniyor. Şirket Türkiye'deki hastanelerdeki dezenfeksiyon pazarında yüzde 50 payı var. Mart 2020'ye kadar şirketin hisseleri düşerken, 23 Mart itibarıyla hızlı bir sıçrama yaptı. 3 milyon müşterisi olan şirketin, iştirakleri ile beraber toplam cirosu 15 milyar dolar. 170 ülkede gıda, sağlık, konaklama, endüstri ve enerji alanlarında hizmet veriyor. Ecolab, ABD'de S&P 500'de ilk 250 şirket arasında yer alıyor. Bill Gates ve Bill&Melinda Gates Foundation, şirketin toplamda en büyük yatırımcısı ve hissedarı konumunda bulunuyor.Ecolab Türkiye Genel Müdürü Halit Kayatürk SABAH'a şu bilgileri verdi: "Ecolab, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de 355'i özel olmak üzere 2.000 civarında yataklı hastaneye hizmet veriyor. Şirket, el hijyen uyumunu artırmak için yakın zamanda Ecolab El Hijyeni Takip Sistemi'ni Amerika'da sağlık profesyonellerinin hizmetine sundu. Sistemin kullanımıyla sağlık kurumlarında çok başarılı sonuçlar alındı ve enfeksiyon oranlarında ciddi düşüşler sağlandı. Bu sistem en kısa zamanda Avrupa ile birlikte Türkiye'de eş zamanlı olarak kurumlarımızın hizmetine sunulacak." 2030'da dünyada yüzde 25 enerji açığı, yüzde 35 yiyecek ve yüzde 40 su yetersizliğinin yaşanacağını belirten Kayatürk, "Ecolab bu gerçeklerden hareketle su, enerji, güvenli yiyecek, sağlıklı çevreortam merkezli bir çalışma prensibi programı geliştiriyor" diye konuştu.KORONAVIRÜS salgını tüm dünyaya yayılırken, Bill Gates'in 2015'teki konuşması gündeme bomba gibi düşmüştü. Gates, konuşmasında "Önümüzdeki 10 yılda eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızlı yayılan bir virüs olur" demişti. Bu açıklama günlerce tartışılmıştı. Virüsün biyolojik silah olabileceği yorumları yapılmıştı.