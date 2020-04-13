Araç kasko değer listesi 2020: Kasko değer sorgulama nasıl yapılır?

Araç kasko bedeli, TSRSB (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği) tarafından hazırlanan güncel listeye göre belirlenmektedir. Kasko bedelini kasko poliçelendirmesini yapmadan öğrenmek, sigorta şirketleri tarafından sunulan primleri karşılaştırmak açısından önemlidir. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeniz sırasında da kasko bedeli dikkate alınmaktadır. Aracınızın motor silindir hacmi ve yaşına göre belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, kasko bedelini %5 oranında aşmaktaysa daha düşük miktarlarda vergi ödersiniz. Bu yüzden kasko değeri öğrenmek size önemli faydalar sağlar diyebiliriz. Ayrıca kasko araç değer listesi kullanılarak sorgulanan kasko değeri, araçların kasko sigortası kapsamında karşılanacak hasarlarının hesaplama aşamasında da referans alınmaktadır.

Araç kasko değer listesi 2020

2020 araç değer listesi, TSRB tarafından hazırlanır ve yayınlanır. Araçların kasko değerlerinin belirlenmesinde, aracın markası, modeli ve yılları ile birlikte piyasa fiyatları etkili olmaktadır.

15 yaş üstü araç kasko değer listesi için durum farklıdır. Çünkü kasko araç değer listesi, 15 yaşına kadarki motorlu kara taşıtları için hazırlanmıştır. Daha eski model ve tiplere ait motorlu taşıtların sigorta bedelleri sigortalı ile sigorta şirketi arasında mutabık kalınarak tespit edilmektedir.

Kasko değer listesi nasıl belirlenir?

Kasko değer listesi oluşturulurken, yeni ve 2. el araçlar için farklı yöntemler izlenmektedir. Yeni otomobiller, imalatçı ve ithalatçı firmalardan alınan fiyat listeleri kullanılır. Ayrıca bu firmaların internet adresleri, galeriler ve araçla ilgili bazı süreli yayınlar incelenir. 2. el araçlar için ise, 2. el araç satışı yayınlayan internet siteleri ve gazetelerin seri ilanlar listesi esas alınmaktadır.

Kasko ne zaman, hangi durumlarda ödeme yapmaz? Kasko hangi zararları öder, teminat dışı kalan durumlar nelerdir?

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması, hemen her işimizi online yöntemlerle hallediyor olmamız gibi etkenler göz önüne alındığında, kasko değer listesi hazırlanırken TSB'nin dikkate aldığı bir diğer alan da, internet üzerinden araç satışı yapmakta olan platformlar olmuştur. İnternet üzerinden araç satış fiyatlarına kolaylıkla ulaşılabiliyor olması bu platformların dikkate alınıyor olmasında önemli bir etkendir.

Araç kasko değer sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Aracınızın güncel kasko değer sorgulama işlemini internet üzerinden pek çok farklı web site üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak güvenilir yanıtlar alabilmeniz için sorgulama işlemlerinizi güvenilir internet adreslerinden yapmanız önemlidir.

https://www.tsb.org.tr/kasko-deger-listesi.aspx?pageID=631

Yukarıdaki linke tıklayarak Türkiye Sigorta Birliği'nin internet adresine giriş yapabilirsiniz. Açılan ekranda, araç kasko değer sorgulamasını yapmak istediğiniz aracın sizden istenilen bilgilerini (aracın model yılı, aracın markası, aracın tipi) ilgili boşluğa doldurmanız yeterlidir. Tüm bilgileri girdikten sonra aracınız için oluşturulan bedel hemen alt kısımda yazacaktır. Ayrıca, kasko araç değer listenizin güncel verilerini içeren Excel dosyasına da bu siteden ulaşabilirsiniz.

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