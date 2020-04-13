Araçtan inmeden temassız ödeme dönemi

Koronavirüs salgını benzin istasyonlarında araçtan inmeden ödeme hizmetini yaygınlaştırdı. Söz konusu hizmetle müşteriler ve istasyon çalışanları para, kredi kartı veya sliplere dokunmadan işlemlerini gerçekleştirebiliyor.BP istasyonlarında da uygulamaya başlayan araçtan inmeden ödeme hizmeti ile akaryakıt alımlarında kolaylık sağlanıyor.Diğer akaryakıt firmalarında da temassız ödeme hizmeti bulunuyor. Shell, araçtan inmeden ödeme hizmetini koronavirüs öncesinde vermeye başlamıştı.Opet de müşterilerin akaryakıt alışverişlerini temassız yapma olanağı sağlıyor. Aytemiz ise koronavirüsle birlikte müşterilerin temassız mobil ödeme sistemini kullanmaları için yönlendirme yapmaya başladı.