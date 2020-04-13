Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Atatürk Havalimanı’ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı

’ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı

'nda inşasına başlanan bin yataklı hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı. Aralıksız şekilde süren hummalı çalışma havadan görüntülendi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.4.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 09:32 ABONE OL
Atatürk Havalimanı’ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında apron alanında beton zemin için hafriyat taşıma işleminin büyük ölçüde tamamlanmasının iş makineleriyle çevre düzenlemesi yapılıyor.

HASTANE ZEMİNİ HAZIRLANDI, BETON DÖKME İŞLEMİ BAŞLADI

Bunun yanı sıra iş makineleriyle yapılan çalışmalarla zemininin uygun hale getirilmesiyle birlikte hastane zemininin betonu da dökülmeye başlandı. Beton zeminin bir kısmında dökme işlemi tamamlanırken, çok sayıda mikserinin de yoğun bir şekilde kalan yerlerin tamamlanması için çalıştığı görüldü.
Zemin betonunun dökme işleminin bitirilmesinin ardında ise hizmet verecek hastane binasının yapımına başlanacak. 45 günlük çalışmanın ardından hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanan hastanedeki çalışma drone ile görüntülendi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Havalimanı’ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA