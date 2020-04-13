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Binlerce araç sahibine müjde! O tarihe kadar ertelendi

EPGİS‘in Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı girişimler sonucunda Tank Muayene, ve T9 muayenelerinde süre uzatımına gidildi.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 19:35 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 19:40 ABONE OL
Binlerce araç sahibine müjde! O tarihe kadar ertelendi

Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı girişimler sonucunda Tank Muayene, Araç Uygunluk ve T9 muayenelerinde süre uzatımına gidildi.

YÖNERGE YAYINLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün süre uzatımı ile ilgili Sendikamıza gönderilen ilgi yazıya göre;

Muayene geçerlilik tarihi 1 Mart 2020 - 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında sona eren ve ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.9.5.2 ve 6.10.4 veya "Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üstyapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge" kapsamında daha önceden muayeneleri yapılmış tankların tüm ara ve periyodik muayeneleri 30 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu tankların muayenelerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması,

30 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Uygunluk Belgesi geçerlilik tarihleri 1 Mart 2020 - 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında sona eren araçların; teknik muayeneleri 30 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu araçların teknik muayenelerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması, hususları, ilgi Bakan Makamının Olur΄u ile uygun görülmüş olup, tarafların mağdur olmamaları için konunun ilgili tüm taraflara/üyelerinize duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

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Binlerce araç sahibine müjde! O tarihe kadar ertelendi
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