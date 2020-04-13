Destekler milyonlara dokunuyor

Hükümetin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen destekleri milyonlarca vatandaşa dokundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaftan KOBİ'ye, dar gelirliden kredisi olana, şu ana kadar verilen desteklerin bilançosunu anlattı. 700 bin kişi çalışma ödeneğinden yararlandı. 4.4 milyon aileye biner liralık nakdi destek sağlandı. Kamu bankaları aracılığıyla 250 bin vatandaşa 1.5 milyarlık ucuz kredi kullandırıldı. Toplam 795 bin vatandaşın 40.6 milyarlık kredi ve kart borcu ötelendi. 375 bin esnafın 3.5 milyarlık kredi taksiti ertelendi. 230 bin esnafa 5.5 milyarlık kredi desteği sağlanırken, kamu bankaları işletmelerin 20.5 milyarlık kredi borcunu öteledi. Ücretsiz izne çıkarılana bin 170 lira maaş ödenecek.Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının geldiği noktaya ilişkin sosyal medya hesabından videolu değerlendirmede bulundu. 4.4 milyon dar gelirli aileye 1.000'er TL'lik desteğin verilmeye başlandığını anlatan Albayrak, "Vatandaşlarımızın işlerini kaybetmemeleri önceliğimiz. Üç ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmamız 2 milyondan fazla çalışanı için başvurdu. 700 bini onaylandı. Süreçlerimiz hızlanarak devam ediyor" dedi.Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara da üç ay maaş desteği vereceklerini söyleyen Albayrak, "Bu kapsamda sağlanacak, aylık bin 170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacağız" dedi.Türkiye'nin ekonomik ve sosyal etkileri en aza indirgeyecek, herkesi kapsayacak bir program uyguladığını belirten Albayrak, "Her zaman söylediğimiz gibi gerektiğinde ilave tedbirler de almaya hazırız" dedi.Kamu bankaları ve Kredi Garanti Fonu'nun hafta sonu dâhil çalıştığını söyleyen Albayrak, "KGF destekli İşe Devam finansmanımız için de 66 bin 171 firma başvuruda bulundu. 34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29.5 milyar liralık bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturturdu, tahsis edilen ve kullandırılan meblağların da yüzde 75'i KOBİ'lerimiz için oldu" dedi.Kamu bankalarının, kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon lira tutarındaki kredi borcunu ötelediğini söyleyen Albayrak, "795 bin vatandaşımızın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40.6 milyar liralık borcu ötelendi" dedi. Albayrak, Halkbank'ın da 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde, önümüzdeki üç ayda vadesi gelecek olan 3.5 milyar TL tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak ertelediğini vurguladı.Halkbank'ın 25 bin TL'lik Esnaf Destek Paketi'ne bugüne kadar 290 bin esnafın başvurduğunu söyleyen Albayrak, "163 bin 450 esnafımızın süreci tamamlandı. 4 milyar 73 milyon finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnaf 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart'a başvuruda bulundu. 66 bin esnafımıza kartları tahsis edildi. Bu kapsamda da 1.5 milyarlık bir destek devreye alınmış oldu" dedi.Kamu bankalarının hanehalkı geliri 5 bin TL olan vatandaşlara sağladığı ucuz krediyle ilgili rakamları da paylaşan Albayrak, "Bireysel Destek Paketi'ne bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşımız başvuruda bulundu. Cuma günü itibari ile tahsisler başladı, 250 binden fazla vatandaşımıza 1.5 milyar lira tahsis gerçekleşti" diye konuştu.