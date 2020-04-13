AÇIK KAPI BAŞVURU TAKİBİ SORGULA: E Devlet ile Açık kapı yardım başvurusu şartları neler, kimler başvurabilir? Açık kapı yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır, ne zaman sonuçlanır?

Ülkemizde corona virüs salgınına yönelik önlem ve tedbirler alınmaya devam ederken bu noktada en dikkat çeken uygulamalardan bir tanesi Açık Kapı yardım başvurusu projesi oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılında kurduğu ve şu anda aktif olup erişime sunulan proje vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uygulamanın başvuru ekranı sayesinde en üst düzeyde iletişim kurulacak, vatandaşların talepleri hızlı ve kolay bir şekilde alınacak. Aynı zamanda başvuru sonuçları ve sorgulama ekranı da buradan görüntülenebilecek. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden uygulama ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Buna göre; açık kapı yardım başvuru ekranına ve sonuçları ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. E-Devlet ile açık kapı başvuru takibi yap!

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı, vatandaşların taleplerini yerine getirmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulmuş sistemdir. Vatandaşlar, bu uygulama sayesinde valiliklere taleplerini en güvenilir, hızlı ve kolay bir şekilde iletebilecekler.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR? KİMLER BAŞVURABİLİR? SORGULA!

Açık kapı yardım başvurusu ile ilgili güncel detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre; haberimizin içerisinden açık kapı sosyal yardım parası ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.