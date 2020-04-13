Egzoz emisyon ölçümü nedir, ne kadar? Egzoz emisyon muayenesi ve cezası...

Emisyon testi sayesinde araç sahiplerinin taşıtlarının trafik için uygun olup olmadıkları belirlenmektedir. Peki, egzoz emisyon ölçümü nasıl yapılır? Araçların egzoz gazı salınım miktarları, rölanti ve yüksek devir sırasında ayrı ayrı ölçümlenerek yapılır. Yapılan ölçümler sonucunda ortaya çıkan değerler belirlenmiş olan sınırlar içindeyse aracınız egzoz emisyonu ölçüm pulu (egzoz pulu) almaya hak kazanmaktadır. Egzozdan çıkan zararlı kimyasalların miktarı kanunla belirlenmiş olan değerlerin üzerindeyse aracınız sınıfta kalıyor ve bu durumda olası problemlerin en kısa sürede giderilerek aracınızı tekrar muayeneye götürmeniz gerekiyor. Ayrıca aracınız çift yakıtlıysa her iki yakıt tipi için de farklı egzoz ölçümü yapılmaktadır.

Egzoz emisyonu nerede ölçülür?

Motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne ilişkin hazırlanmış olan yönetmeliğe göre, yapılan egzoz emisyon ölçümünü Türkiye'nin her ilinde bulunan TÜVTÜRK Araç Egzoz Muayene İstasyonlarından herhangi birinde yaptırabilirsiniz. TÜVTÜRK, ülkemizdeki periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli kuruluştur. Uluslararası standartlara uygun bir periyodik araç muayene hizmeti vermektedir.

Ne sıklıkta emisyon ölçümü yapılmalıdır?

Egzoz muayenesini yaptırmadığınız takdirde ödeyeceğiniz cezaları düşünürsek, muayene tarihlerini düzenli şekilde takip etmenin öneminden bahsedebiliriz. Egzoz emisyon ölçüm periyodları aracınızın türüne göre değişiklik göstermektedir.

Ticari araçlar ve diğer motorlu taşıtlar için egzoz emisyon ölçümü her yıl tekrarlanmalıdır.

Hususi araç ve resmi otomobiller için ilk muayene, aracın 3. yaşını doldurmasıyla yapılır. Sonrasında her 2 yılda bir egzoz emisyon ölçümü tekrarlanmalıdır.

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Egzoz muayenesi yaptırmama cezası ne kadar?

Egzoz muayenesi yaptırmama cezası 2020 yılı için 1.895 TL olarak belirtilmiştir. Bu yüzden yüklü miktardaki cezaların ödenmemesi için mutlaka egzoz emisyon muayene periyodlarınızı aksatmadan yapmanız ve kontrolünü sürdürmeniz oldukça önemlidir. Aracınızın cinsine göre belirlenmiş periyodlarında muayene işlemini gerçekleştirdiğiniz takdirde 1.895 TL olan cezadan kurtulmuş olacaksınız.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 3.791 TL ceza uygulanmaktadır.

Belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara 7.582 TL ceza uygulanmaktadır.

Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi (katalitik dönüştürücü, dizel partikül filtre vs.) çalışmayan veya devre dışı bırakılan araçlar için 1.895 TL ceza uygulanmaktadır.

Yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere 15.166 TL ceza uygulanmaktadır.

Peki, egzoz emisyon ölçümü ne kadar? Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretleri ilk ölçüme başlanmadan önce peşin olarak ödenir. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri 30 gün içerisinde aynı istasyonda ilk ölçümden sonra yapılacak en fazla 2 ölçüm için ücret ödemezler. Egzoz muayenesi yaptırmanın bedeli katma değer vergileri de dahil olmak üzere 80 TL (53 TL Bakanlık Payı, 27 TL İstasyon Payı) olarak belirlenmiştir.

Egzoz emisyon sorgulama

Egzoz emisyon ölçüm işlemleri için sorgulamanızı e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/csb-egzoz-gazi-emisyon-olcumu-sorgulama

Yukarıdaki linke tıklayarak, e-devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile kimliğinizi doğrulayın. Ardından açılan ekranda sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, Çevre Şehircilik Bakanlığı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi'ne bağlı olarak çalışan çağrı merkezini arayarak telefondan ayrıntılı bilgi alabilir, sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Çağrı merkezi telefon numaraları;

0312 586 30 44

0312 586 30 66

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