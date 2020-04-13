Ertelenen talep satışları patlatır

Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren Türkiye otomotiv sanayisi, ofislere, fabrikalara geri dönüşün planlarını yapmaya başladı. Otomotiv sanayicilerini bir arada toplayan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) en iyi senaryoya göre mayısın ortasında hayatın normalleşmesini ve onun öncesinde fabrikalarda üretimin başlayacağını öngörüyor.Online basın toplantısında soruları yanıtlayan OSD Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sanayinin birçok plan ve senaryo üzerinde çalıştığını söyledi. En iyi senaryonun kısa sürede geri dönmek olduğunu ifade eden Yenigün, kötü senaryonun ise tarifini yapmanın zor olduğunu kaydetti. Yenigün, şunları söyledi: "Bilinmez bir resim var karşımızda. Salgının devam ettiği sürede bile bunun işe etkisinin azalmasıyla birlikte üretime dönmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ofislerimize, fabrikalarımıza döndüğümüzde salgının kontrol altına alındığını (hâlâ var olduğunu) varsaydığımız planlar üzerinde duruyoruz."Koronavirüs sonrasında pazarda ciddi bir artış beklediğini söyleyen Yenigün, şöyle konuştu: "Hayatın normale dönmesi durumunda iki nedenden dolayı satışın yüksek olacağını düşünüyorum. Birincisi bu yılın geciktirilen alımları ve siparişleri. Martın ortasından itibaren düşen iç pazar, şu anda dip seviyede. Mayısta da bir azalma olacak. Ama döndüğümüz zaman o iki aylık siparişlerin veya taleplerin hayata geçirileceği altı ay var. Bu ikisinin üst üste geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye pazarında ciddi bir artış bekliyorum."Otomotiv ana ve yan sanayi koronavirüs salgınıyla mücadele için harekete geçti. Siperlik maske, tulum, entübasyon kabini, biyolojik örnek alma kabini gibi tıbbi cihazların üretimine başlandı. Yenigün, yapılan çalışmaları şöyle anlattı: "OSD'de de bir tane Covid Koordinasyon Kurulu var. Hastanelerin ihtiyaç duyduğu malzeme ve tıbbi cihazların üretilip, teslim edilmesini organize ediyor. İmalatçı kalıpları, üreticiler ise her şeyi maliyetine yapıyor. Bizim gibi büyük şirketler de bunun finansmanını sağlıyor. Dağıtımını da lojistik firmaları gerçekleştiriyor. Birlik beraberlik ruhu içerisinde maddiyat düşünmeden tamamen iyilik, yardım amaçlı yapılıyor."Otomotiv Sanayii Derneği, birinci çeyrek verilerini açıkladı. Martta toplam üretim 103 bin 350 adet seviyesinde kaldı. Üç aylık verilere bakıldığında, ocakmart döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adet, otomobil üretimi ise yüzde 2 azalarak 235 bin 199 adet oldu. Traktör üretimi dikkate alındığında, ilk çeyrekte 348 bin 589 adet araç üretildi.