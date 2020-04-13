İkinci el otoda fiyatlar düştü

Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ikince el otomobil pazarında ocak-şubat aylarında toplam 1.5 milyondan fazla araç satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında pazar yüzde 50 gibi yüksek oranda artış gösterdi. Martta koronavirüs etkisiyle ocak ve şubat aylarının altında bir satış bekleniyor.Yılın ilk üç çeyreğindeki ikinci el araç pazarını değerlendiren Garenta ve ikinciyeni. com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, koronovirüsün fiyatları ortalama yüzde 4.5 aşağıya çektiğini söyledi.Ayyıldız, "Martın ilk 10 gününde satış fiyatlarında yüzde 3'lük bir artış gördük. Son 20 günde ise yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı. Genel itibarıyla mart ayında fiyatlarda yüzde 4.5'lik bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Fiyatlar bir süre daha düşebilir ancak bunun geçici olacağını, yaz aylarının da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarının artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.