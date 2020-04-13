MÜSİAD ve TAGEM tarımsal işbirliği yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler'in (TAB) yaygınlaştırılması ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda, Türkiye'deki TAB'ın yaygınlaştırılmasına katkı yapılması, yerli ve milli tohumların kullanımının artırılması, yerli tohum ıslahlarının yapılması ile yetiştiricilik alanında işbirliği yapılması hedefleniyor. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen imza töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye'deki tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması adına aşamalı olarak aksiyon alıyoruz. Girişim Sermayesi Fonu altında 12 alanda destekleme çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Bu alanlardan biri de tıbbi aromatik bitkiler konusu olacak" dedi. TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan ise "Tıbbi ve aromatik bitkilerde gerek doğrudan kullanım ve gerekse sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri taşıyan çeşitlerin geliştirilerek tescili çalışmalarına başlanıldı" diye konuştu.