Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY Kaptan Pilotu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaptan Pilotu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

'nin kaptan pilotlarından Mehmet korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY ve havacılık camiası korona virüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.4.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 09:52 ABONE OL
THY Kaptan Pilotu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Korona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon'un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç'ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını üzdü.

SERDAR KAPTAN İÇİN DONÖR ARANIYOR

Cerrahpaşa Hastanesinde COVID-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları'nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör aranıyor. Serdar Gündoğdu için COVID-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyor. Uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak'a da COVID-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY Kaptan Pilotu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA