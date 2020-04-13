Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, Coşkunöz Eğitim Vakfı işbirliğinde yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tıbbi ekipman üretimine başladı.İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanelere gönderilmek üzere yeni medikal cihazlar ve koruyucu ekipman üretimine başlayan şirket, biyolojik örnek alma kabini, entübasyon kabini, siperlik, valf silikonları, sedye izolatörü, yarı profesyonel ventilatör, survent ventilatör ürünlerinin ilk numuneleri üzerinden testler yapıyor.