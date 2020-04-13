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evden çalışan şirkete desteğini artırdı

Giriş Tarihi: 13.4.2020 ABONE OL
Turkcell evden çalışan şirkete desteğini artırdı
Koronavirüs salgını sebebiyle işyerlerinin büyük ölçüde evden çalışma düzenine geçtiği şu günlerde güçlü internet altyapısı şirketler için daha önemli hale geldi. Sunduğu hizmetlerle iş hayatının evden devam etmesine imkân sağlayan Turkcell, şirketlere uçtan uca evden çalışma çözümleri sunuyor. Müşterilerine sabit internetin yanı sıra 4.5G altyapısı üzerinden çalışan Superbox'ı da sunduklarını söyleyen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Salgın önlemleri kapsamında çok sayıda şirketimiz uzaktan iş yönetimi yaparak çalışmalarına evden devam etmeye karar verdi. Bu süreçte öncelikli olarak eşsiz altyapımız ile onların yanında olarak işlerin evden de yürütülmesine katkı sağlıyoruz. Evden çalışanlara birçok farklı çözümümüzle katkı sunuyoruz" diye konuştu.
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Turkcell evden çalışan şirkete desteğini artırdı
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