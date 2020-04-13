Yıllık izin ücreti hesaplama 2020: Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

Genelde tatil sezonu kullanılan yıllık izinler bazen özel durumlarda da kullanmak zorunda kalabiliriz. Her çalışanın her yıl için belirli sürede yıllık izin hakkı vardır. İsteyen yıllık izin hakkını daha sonraki yıllarda kullanabilir, tabii bu durum sadece özel sektörde geçerlidir. Kamu sektöründe ise aynı yıl içerisinde yıllık izinleri kullanmak gerekir. Bir önemli detay ise işten ayrılmak zorunda kaldığımız zaman yıllık izinlerini kullanmadıysak yıllık izin ücreti alabilirsiniz. Yıllık izin ücreti hesaplama ile ilgili işte detaylar…

ÜCRETLİ İZİN NEDİR?

Bir çalışanın iş yerinde işe başladığı tarihten itibaren deneme ve alışma süreleri dâhil olmak üzere tam 1 yıl çalışma süresine ulaştığı andan itibaren yıllık ücretli izin hakkı kazanmaktadır. Yıllık ücretli izin buna denir. Çalışanın her yılda bir izin hakkı doğar ve hesaplanan hizmet yılına istinaden yıllık iznini takip eden hizmet yılı içinde kullanılır. Mesela 01.01. 2020 yılında işe başlayan biri 31.12.2020 tarihi mesai bitiminde izne hak kazanır. Bu izni de 01.01.2021 tarihinden itibaren kullanmaya başlayabilir. Yıllık izin hesaplama için İzin süreleri doğru bilinmesi gerekir. İşte izin süreleri

1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olamaz.

YILLIK İZİN ÜCRETİ

Yıllık izin ücreti alabilmek için işten çıkma durumunun olması şarttır. Yani bir çalışan iş yerinden çıkması ya da çıkarılması durumunda yıllık izin hakkı varsa bunu ücret olarak alabilir. Yıllık izin ücreti yönetmeliği 4857 sayılı İş Yasası kapsamında yer almaktadır.

YILLIK İZİN ÜCRETİ HESAPLAMA

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır? Sorusu milyonlarca çalışan tarafından hep merak edilen bir konu olmuştur. Bugün sizlere izin parası hesaplama yöntemini ve örneğini anlatacağız. Size vereceğimiz adımları tek tek uygulayarak ne kadar yıllık izin ücreti alacağınızı öğrenebilirsiniz. Herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona eren çalışanın yıllık izin ücreti ödemesi yapılırken belirli usullere göre belirlenir. Yıllık izin parası hesaplama işlemleri için sırasıyla şu bilgileri hazırlayın:

Çalışanın doğum tarihi

Çalışanın işe başlama tarihi

Çalışanın işten ayrılma tarihi

Kullanılan izin süresi

Son ay aldığı maaş tutarı (net ya da brüt)

İzin ücreti hesaplama işlemlerinde bunlar kullanılır. Örneğin 1 Ocak 1991 tarihinde doğan birisi işe başlama tarihi 1 Ocak 2015 olsun. İşten ayrılma tarihi de 1 Ocak 2020 olsun. Kullandığı izin süresi de 14 gün olsun. Çalışanın aldığı maaş net asgari ücret olsun yani 2324,70 TL. İşte bu maaş hesaplama Excel ile yaptığımızda karşımıza şu sonuç çıkacaktır.

Çalışanın işten ayrılma yaşı: 29

İş yerindeki kıdemi: 5 yıl

Yıllık izin ücreti: 4336.64 TL

Yıllın izin ücreti çalışanın kendisine ya da ölüm gibi durumlarda kişinin sözleşmede yer verilen ilgili kişiye ödemesi yapılır.

Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum? Kadın ve erkekler için emeklilik yaş tablosu!

Sabah memurlar: Herkes Kısa Çalışma Ödeneği alacak mı? Kısa çalışma ödeneği alma şartları nelerdir?

İşveren, çalışandan koronavirüs testi isteyebilir mi?