Araç plaka ile ceza sorgulama 2020: Plaka no ile trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri nasıl yapılır?

Araç ceza sorgulama işlemlerinizi yapmanız ve trafik cezası ödeme zamanınızı kaçırmamanız gecikme faizi ödememeniz için de oldukça gereklidir. Araç sürücüleri plakaya yazılan cezaları belli bir süre geciktirir ve ödemezse gecikme faizi ile birlikte ödemek durumunda kalıyorlar. Peki, araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemlerini nasıl yapabilirsiniz? İşte bu sorunun cevabı…

Plaka ile borç sorgulama

Trafik cezası öğrenme ve ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmenin farklı yolları vardır. Bunlar biri e-devlet ile sorgulama şeklidir. Bunun için ilk olarak e-devletin internet adresine giriş yapmalısınız. (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle kimlik doğrulama işleminizi gerçekleştirin. Ana sayfada da en çok kullanılan hizmetler içinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü alanına girin. Daha sonra 'araç plakasına yazılan ceza sorgulama' kısmına tıklayın. Eğer adınıza tescilli araç plakasına son 1 yıl içerisinde yazılan trafik cezası varda açılan ekranda görüntülenmiş olacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) üzerinden sorgulama

Trafik cezası sorgulama işleminizi hem plakanıza, hem de sürücü belgenize yazılan cezaları EGM aracılığı ile öğrenebilirsiniz. https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/TrafikCezaSorgulama.aspx

Yukarıdaki linke tıklayarak 'Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama' yazısına tıklayın. Sizden istenilen bilgileri (plaka, tescil belge seri ve no) doldurun ve 'sorgula' butonuna tıklayın.

Sürücü belgenize yazılan cezalar içinse yine aynı linkten yola çıkarak 'Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama' yazısına tıklayın. Sizden istenilen bilgileri (T.C. numarası, nüfus cüzdan harf seri, nüfus cüzdan seri numarası) doldurun ve 'sorgula' butonuna tıklayın.

Bu sayede 2020 trafik cezası sorgulama hizmetinden online olarak faydalanarak istediğiniz sonuçlara kısa sürede ulaşmanız mümkündür.

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sorgulama

GİB'de plakadan ceza sorgulama işlemlerinizi SMS yoluyla yapabilirsiniz. Telefonunuzun mesaj bölümüne giriş yaptıktan sonra, 'TPC plaka no, Tescil tarihi, T.C. kimlik numaranız' yazarak aralarında birer boşluk bırakın. Oluşturduğunuz mesajı 1189'a gönderin. 1 yıl içerisinde aldığınız bir ceza var ise telefonunuza yanıt olarak; ''… cezadan toplam TPC borcunuz … TL'dir.'' şeklinde bir mesaj alacaksınız.

Ayrıca TPC AYRINTI yazarak 1189'a göndereceğiniz SMS ile, trafik cezalarınızın son ödeme tarihlerini de öğrenmeniz mümkündür. Gönderdiğiniz her bir SMS için, kullanmakta olduğunuz operatörünüzün mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilmiş olursunuz.

Trafik cezası ödeme işlemleri

Trafik cezası ödeme için, e-devlet üzerinden ceza sorgulama yaparken izlediğiniz adımlar sonrasında, ödeme işlemleri kısmına geçebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'İnteraktif Vergi Dairesi' üzerinden borç ödeme işleminizi gerçekleştirmeniz mümkündür.

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Kredi kartı ile yapacağınız ödemelerde GİB'in anlaşmalı olduğu bankalara ait kartınızın olması yeterlidir.

Araç plakalarına yazılan ceza ödeme işlemlerinizi, banka şubelerinden ve vergi dairelerinden birinde nakit ödeme şeklinde de yapabilirsiniz.

Bağlı olduğunuz bankanızın kendi online internet adreslerinden ya da cep telefonunuzda kullanmakta olduğunuz uygulamaları aracılığı ile ödeme yapmanız da mümkündür.

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