HGS sorgulama 2020: E-devlet HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) bakiye ve ceza sorgulama nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) trafikte binlerce araç kontrol edilebilmektedir. Sürücülerin geçiş saatleri, hızları ve plaka takiplerinin yapılmasını sağlayan çok yönlü ve uzun ömürlü bir teknolojidir. Ayrıca HGS'nin (Hızlı Geçiş Sistemi) tüm otoyollarda ve köprülerde kullanılmasıyla birlikte neredeyse her araçta HGS etiketi bulunmaktadır. Denetimlerin bu şekilde kolaylaştırılması ekonomik kullanım avantajı da sağlamaktadır. Saatler süren trafik tıkanıklığı, kuyruklar ve iletişimsizlik, iş ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Bu yüzden günümüzde en çok bu tür yardımcı ve faydacı sistemlere ihtiyaç duymaktayız.

HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?

Araç sahiplerinin HGS bakiyeleri ile ilgili bilgi sahibi olabilecekleri ve 'HGS sorgulama' yapabilecekleri birden fazla yöntem vardır. Bunlardan biri 'PTT HGS sorgulama' işlemidir. HGS geçiş sorgulama yöntemlerinin en pratik yöntemlerinden biridir.

İlk olarak PTT'nin HGS için oluşturmuş olduğu internet sitesine giriş yapmalısınız (https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/hgs.jsf). Buradan 'müşteri hizmetleri' giriş kısmından e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapın. Girişinizi e-devlet şifrenizi kullanarak da gerçekleştirmeniz mümkün. Bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra HGS ile ilgili birçok işlemi takip edebilirsiniz.

E-devlet kapısı ile HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?

HGS bakiye sorgulama işlemi için kullanacağınız bir yol da e-devlet kapısıdır. E-devlet internet adresinden (turkiye.gov.tr) şifreniz ve T.C. kimlik numaranızla giriş yapın. (https://www.turkiye.gov.tr/ptt-hizli-gecis-sistemi-hgs-hesap-bilgileri-sorgulama) linkine tıklayın. Açılan ekrandan size ait HGS aboneliğinizdeki bakiye ve hesap durum bilgileri görüntülenmiş olacaktır.

Telefon ile HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemi'ne ait bilgi alabilmeniz için oluşturulmuş çağrı merkezini arayarak bakiye durumunuz hakkında bilgi sahibi olabilir, isimden HGS sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz

Çağrı Merkezi telefon numarası: 0850 460 60 60

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Geçiş İhlali Sorgulama nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemlerinden geçiş ihlali yapılması durumunda, geçiş ihlali yapan plaka adına 15 gün içinde OGS ya da HGS abonesi olunması ya da mevcut OGS, HGS hesaplarında geçiş için yeterli bakiyeleri olması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır. O yüzden geçiş ihlali yaptığınız günden itibaren ilk 15 gün önemlidir.

HGS ceza sorgulama için, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait internet adresini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak adrese gidebilirsiniz. HGS geçiş ihlali sorgulaması yapmak istediğiniz aracın plakasını girin ve sorgula butonuna tıklayın.

PLAKANIZI GİRİN VE SORGULAYIN!

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) geçiş ihlali üzerinden başınıza gelebilecek cezai durumlardan kaçınmak için hesap bakiyenizi sürekli olarak yüksek tutmanız iyi bir yol olabilir. Ayrıca kullandığınız anlaşmalı kredi kartlarına otomatik ödeme talimatı ya da PTT posta çeki otomatik talimatı vermeniz de daha zahmetsiz şekilde işlemlerinizi halletmenizi sağlayacaktır.

Plakasız araç kullanma cezası 2020: Plakasız araç kullanma cezası ve erken ödeme indirimi ne kadar?

Hızlı Geçiş Sistemi ile ilgili tüm soru, şikâyet ve önerilerinizi sunabilmeniz için hgs@kgm.gov.tr adresine elektronik posta atabilirsiniz.

Herhangi bir giriş problemi yaşadığınız durum ya da farklı bir bilgi edinmek istediğiniz diğer durumlarda ise HGS müşteri hizmetlerini 7/24 arayabilir, hizmet personeli tarafından aklınıza takılan konularda teknik destek alabilirsiniz. 0850 460 60 60

HGS HANGİ BANKALARDAN ALINIR?