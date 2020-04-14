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'dan, '' paylaşımı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yerli ve milli teknoloji için büyük bir hamle daha yaptı. Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı bu hamlenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, "Yaşadığımız zorluklar ve verdiğimiz mücadele, 'nin tüm alanlarda hayata geçmesi gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 14:36 ABONE OL
Selçuk Bayraktar'dan, 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı!

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerli İHA ve SİHA'ların üretilmesinde büyük pay sahibi olan Bayraktar, Türkiye'nin her koşulda yerli üretimi artırması gerektiğine dikkat çekti.

Bayraktar Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yaşadığımız zorluklar ve verdiğimiz mücadele, #MilliTeknolojiHamlesi'nin tüm alanlarda hayata geçmesi gerektiğini gösteriyor

Savunmadaki teknolojik başarının benzerini sağlıktan enerjiye tarımdan ulaştırmaya tüm sektörlerde gerçekleştirmeliyiz

7'den 77'ye elele, hep birlikte

piyasalar
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Selçuk Bayraktar'dan, 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı!
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