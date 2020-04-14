SGK 4A, 4B ve 4C nedir? 4A, 4B ve 4C SGK iş kolu hizmet dökümü kimleri, hangi çalışanları kapsar?

Ülkemizde aktif olarak çalışmakta olan vatandaşların sosyal güvencesini sağlamak ve emekliliklerini garanti altına alabilmek için çeşitli sistemlere bağlı olarak çalışmaktadırlar. 1 Ocak 2007 yılında çıkartılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu ile daha önce SSK'lı, Bağ-Kurlu veya Emekli Sandığı olarak bilinen sigorta kolları günümüzde artık 4A, 4B ve 4C grubu olarak ifade edilmektedir. 4A sigorta nedir? 4B sigorta ne demek? 4C grubu sigorta grubu ve detaylar

EMEKLİ SANDIĞI NEDİR?

Çalışma hayatına veda eden 12 milyon emekli vatandaş bulunmaktadır. Memur veya hizmetli statüsüne sahip devlet personelinin, ihtiyarlık ve ölüm gibi her türlü sigortalarını karşılayan, bu hususlarla ilgili işlemleri yerine getiren, tüzel kişiliğe sahip emekli sandığı özel bir sosyal güvenlik kurumudur. Emekli sandığı tüzel kişiliğe sahip olan Maliye Bakanlığına ve Genel Kurul, Yönetim Kurul ve Sağlık Kurulu isimlerini taşıyan dört organa sahiptir. Emekli Sandığı elindeki fonları genellikle otelcilik işlerinde kullanmayı tercih etmektedir.

Emekli sandığı görevleri;

Emekli Sandığının görevlerinden, kamu kurumlarında çalışmakta olan memurların emeklilik işlemlerini düzenler.

Devlet içinde görev alan tüm çalışanlara sigorta kapsamı içerisinde bulunan çalışanlara devlet dairesinden emekli olduktan sonra bile emekli maaşı ödenmektedir.

Bu sistem sayesinde memurlar hastanelerde ücretsiz işlem yapabilmekte ve ayrıca ilaç alımlarında çok düşük ücret öderler.

Emekli Sandığına kayıtlı olan kişilere verilen bu hizmetler memuriyet döneminde ve emeklilik döneminde geçerlidir.

Emekli Sandığı üzerinden hizmet alan bir memurun emekli olmadan memurluktan istifa etmesi durumunda ilerleyen dönemlerde emekli olabilmesi için ya SSK ya da BAĞ-KUR üzerinden emeklilik için ödemelere devam ettirmesi, Emekli Sandığından kalan ödemeler ise yeni geçilen sisteme aktarılabilmektedir.

Emekli Sandığı üzerinden emekli olan memurlar ilerleyen yıllarda eşlerine ve ayrıca 18 yaşından küçük çocukları var ise sağlık hizmetinden yararlanırlar, emekli maaşı ile de hayatlarına devam edebilmektedirler.

4A SİGORTA NEDİR?

4a ne demek? Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan vatandaşlar SGK'nın hangi kollarına bağlı olduklarını bilmek isterler. Bu gruplardan biri olan 4A grubunu Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar, tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler kapsamında olan vatandaşları kapsar. Bu linke tıklayarak gerekli hesaplılarınızı gerçekleştirebilirsiniz. ( https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu )

4B SİGORTA NEDİR?

4b ne demek? 4B grubuna bağlı olan aktif çalışma hayatlarına veda eden vatandaşlar eski adı BAĞ-KUR olarak bilinen bu grup 4B, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına bağımsız çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenleri kapsamaktadır. 4B grubuna bağlı olanlar hesap sorgulama işlemi yapmak için; Hesaplamanın yapılabilmesi için zorunlu alanlara giriş yapılması gerekmektedir. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır. Emeklilik işlemlerinde Kurum kayıtları esastır. Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. Bu linke tıklayarak işlemini gerçekleştirebilirsiniz. ( https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi )

4C SİGORTA NEDİR?

4c ne demek? Sosyal Güvenlik Kuruluna bağlı olarak uzun bir süre çalıştıktan sonra emekliliğe ayrılırlar. Bu kişiler 4A'4B'4C diye 3 gruba ayrılan hizmet dökümlerine bağlıdırlar. 4C grubuna bağlı olanlardan Emekli Sandığı'na yasa gereğince 4/C adını almışlardır. 4C grubuna bağlı olanlar bu linke ( https://www.turkiye.gov.tr/4c-istege-bagli-odeme-dokumu ) tıklayarak hesap sorgulaması yapabilirler.

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