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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan huzurevleriyle ilgili açıklama

: 'tan huzurevleriyle ilgili açıklama

haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik"" dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.4.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 10:50 ABONE OL
Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan huzurevleriyle ilgili açıklama

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs kapsamında huzurevlerinde alınan ilave tedbirleri açıkladı. Koronavirüs pandemisinin, özellikle belli bir yaş grubunu ve bağışıklığı düşük, tıbbi literatürde 'kırılgan' olarak adlandırılan grubu hedef aldığını hatırlatan Bakan Selçuk; koronavirüsün yayılma hızından ötürü, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri gibi kurumsal alanları yakından takip ettiklerini kaydetti.

'EN AZ 3 AY YETECEK ÜRÜN TEDARİK ETTİK'

Bakan Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen hijyen kuralları ile sosyal izolasyon gibi en temel tedbirleri personel ve huzurevinde kalan yaşlılar için uyguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Huzurevlerinde büyüklerimizin sadece ateş ölçümlerini yapmıyoruz; hipotermiye de (36 derece altındaki vücut ısısına) özellikle dikkat ediyoruz. Takip formlarımızda solunum sayısı da takip ettiğimiz parametreler arasında. Bulaş riskinin en aza indirilmesi amacıyla; temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve ilaçlar ile diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64 milyon ödenek gönderdik. Tüm kuruluşlarımızda en az üç ay yetecek kadar kişisel koruyucu, temizlik ve dezenfektan ürünlerini tedarik etmiş durumdayız."

Bakan Selçuk, huzurevlerinde ilk tedbirleri 7 Ocak itibariyle uygulamaya başladıklarını, tüm kuruluşlarda tertip ve nakillerin tamamen durdurulduğunu hatırlattı. Huzurevi sakinlerinden bazılarının bu süreci yakınlarının yanında geçirmek isteğini belirten Bakan Selçuk, "Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılarımızdan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak" ifadelerini kullandı.huzurevi ücreti alınmayacak." dedi.

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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan huzurevleriyle ilgili açıklama
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