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Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ''10 günlük ara'' iddialarına yalanlama

, "fabrikaların yoğun olarak bulunduğu İstanbul, , Bursa, ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olan sanayi sektörü, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemleri alarak büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. " denildi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.4.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 12:08 ABONE OL
Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ''10 günlük ara'' iddialarına yalanlama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "fabrikaların yoğun olarak bulunduğu İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın ''gerçeği yansıtmadığı'' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

ÜRETİM DEVAM ETMEKTEDİR

"Yeni tip koronavirüs ile mücadele ettiğimiz böyle hassas bir dönemde ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olan sanayi sektörü, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemleri alarak büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemiz ekonomisini hedef alan bu tarz asılsız haberler, gece gündüz fedakarca çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere tüm üretim aktörlerince üzüntüyle karşılanmaktadır."

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Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ''10 günlük ara'' iddialarına yalanlama
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