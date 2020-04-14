Tarıma özel virüs desteği

Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren işyerlerinden çalışanlara kadar bir dizi önlemler arka arkaya gündeme geliyor. Buna yönelik bir yeni paket açıklanıp iş dünyası ile paylaşılmıştı. Paket TBMM'ye gelene kadar bazı düzenlemelerin daha eklenmesi planlanıyor. Bunların önemli bir ayağını da tarım sektörü oluşturuyor. Türkiye dünyada gıdada kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerden biri. Dünyanın şu anda içinde bulunduğu durum dikkate alındığında bu da çok önemli bir özellik. Bazı ülkelerin salgın sonrası gıda konusunda sıkıntılar yaşanabileceği hesap edilirken Türkiye, bu konuda rahat.Gıdada en küçük bir sıkıntı dahi çıkmaması için de ek önlemler şimdiden devreye sokulmaya başladı. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Cumhurbaşkanlığı kararı ile hayvancılıkta 100 bin TL, bitkisel üretimde 50 bin TL sıfır faizli kredi veriyor. Ekim ayları olduğu için eli rahatlayan çiftçiler daha rahat tarlasını işleyebilecek.Tarım sektöründe ikinci önemli adım ise ürün bazında verilen desteğin kapsamının genişletilmesi. Desteğe eklenecek ürünlerin yelpazesi oldukça genişletilerek çeşitlilik sağlanacak.