Virüs öncesi güçlü toparlanma

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 ile güçlü büyüme patikasına geçen Türkiye ekonomisi, koronavirüs öncesindeki şubat ayında da bu performansını korudu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı sanayi üretimi, perakende satış ile ciro endeksleri, ekonominin virüsün etkisini göstermediği yılın ilk iki ayında yüzde 5'in üstünde bir büyüme rampasında olduğunu teyit etti.TÜİK'in açıkladığı verilere göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta 2019'un aynı ayına göre yüzde 7.5, arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yüzde 10.5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki aya göre ise yüzde 1.2 arttı. Virüs öncesi ekonomideki büyümenin güçlendiğinin bir işareti de ciro endekslerinden geldi.Toplamda ciro endeksi 2020 şubatında yıllık yüzde 22.2 ile son 16 ayın en yüksek artışına imza attı. Yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 17.1, inşaat ciro endeksi yüzde 8.3, ticaret ciro endeksi yüzde 28.2, hizmet ciro endeksi yüzde 19.8 arttı. Öte yandan perakende satış hacmi de 2020 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.6 arttı.Şubatta cari açık 1 milyar 230 milyon dolar olurken, 12 aylık cari fazla ise 6.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında ithalattaki artış açık verilmesinde etkili oldu.