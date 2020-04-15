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Ankaralı iş insanından koronavirüsten etkilenen kiracılarına jest

İş insanı , sahibi olduğu AVM'de koronavirüs nedeniyle işleri olumsuz etkilenen 30 kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı.

AA Ekonomi
İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 15.4.2020 21:40 ABONE OL
Ankaralı iş insanından koronavirüsten etkilenen kiracılarına jest

Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgınına karşı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na vatandaşlardan büyük destek gelirken salgınla mücadelede dayanışma örnekleri de sergileniyor.

Bu kapsamda, Ankaralı iş insanı Ercan Malkoç, sahibi olduğu Batı Park AVM'de koronavirüs nedeniyle işleri olumsuz etkilenen tüm kiracılarına jest yaptı.

Malkoç, herhangi talep gelmemesine rağmen 30 kiracısından nisan ayında kira almama kararı aldı.

Kırşehir'de 5 yıldızlı termal oteli de bulunan Malkoç, oteli işleten firmadan da 6 ay kira almayacağını açıkladı.

"KARAR, DİĞER İŞ İNSANLARINA DA ÖRNEK OLSUN"

Malkoç, AA'ya yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçildiğini belirterek, yaşanan zor günlerin birlik ve dayanışmayla atlatılabileceğine inandığını söyledi.

İş hayatına küçük bir esnaf olarak başladığını ifade eden Malkoç, "İş yaşamımda çok krizler yaşadım. O günlerde iş yapmanın, işçi çalıştırmanın, kira ödemenin ne demek olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu ülke, biz, bu zor günleri ancak dayanışmayla atlatabiliriz. Gayem, insanlar işini, aşını kaybetmesin. İmkanlarım ölçüsünde aldığımız bu karar, diğer iş insanlarına da örnek olsun istiyorum." dedi.

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Ankaralı iş insanından koronavirüsten etkilenen kiracılarına jest
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