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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez yerli dezenfektan 'Borel'i tanıttı

''i tanıttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , ''in tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. , "Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak." dedi.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 13:30 ABONE OL
Bakan Dönmez yerli dezenfektan 'Borel'i tanıttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli dezenfektan olan Borel'in tanıtımını gerçekleştirdi. Bakan Dönmez, Borel'in yarın satışa çıkacağının da müjdesini verdi.

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli dezenfektan BOREL'i canlı yayında tanıttı | Video

Bakan Dönmez'in konuşmasından satırbaşları;

Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor.

Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.

Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.

Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.

Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.

100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak.

Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.

Bakan Dönmez'den son dakika açıklaması: BOREL seri üretime geçti

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Bakan Dönmez yerli dezenfektan 'Borel'i tanıttı
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