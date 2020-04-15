Bosch’tan Bursa’daki fabrikaya ek yatırım

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Bursa'da devam ettiği 'yüksek basınçlı benzinli enjektör' yatırımının bir parçası niteliğinde olan orta-yüksek teknolojili yeni nesil 'yüksek basınç pompası' yatırımının proje bazlı desteklenmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 ile mücadele edilen bugünlerde dış yatırım ve istihdam cephesinden güzel haberler olduğuna dikkati çekerek, "Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletmeye karar verdi. 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bu ilave yatırım ile Bursa'daki mevcut 1 milyar 240 milyon liralık yatırım tutarı 1 milyar 740 milyon liraya, 314 olan istihdam sayısı 292 ilave istihdam ile 606 kişiye, 14 olan nitelikli personel sayısı 100 kişiye çıkacak. Yılda 900 bin yeni nesil yüksek basınç pompası üretilecek yatırım için azami nitelikli personel desteği 20 milyon liradan 40 milyon liraya yükseltildi. İlave yatırımın cari açığa katkısının 85 milyon dolar olacağı belirtildi.

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