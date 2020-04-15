Doğum parası hesaplama 2020: Doğum parası ne kadar?

Yeni doğum yapan annelere, devletten karşılıksız doğum parası ödemesi yapılacak. Devletin annelere sağlanan bu desteklerden ilki doğum parası ödemesi yapılması bu ödemelerden faydalanmak için anne ve babadan birinin Türk vatandaşı olması yeterlidir. Doğum parası almak için bu şartları sağlamaları gerekiyor. Doğum parası ödemeleri belirli bir tarihten sonra dünyaya gelmiş çocuklar için ödeniyor. 2015 yılından sonra dünyaya gelen her çocuğa devletten doğum parası ödemesi yapılmaktadır. Doğum parası ne kadar? Merak ediliyor. İşte doğum parası hesaplama 2020

DOĞUM PARASI NE KADAR?

Devlet tarafından yeni doğum yapan anneye karşılıksız doğum parası ödemesi yapılacak. Doğum parası almak için bazı şartlar vardır. Doğum rapor parası verilmesi için ilk şart, doğum izni başlamadan önce işten ayrılmamanız gerekiyor. Aksi takdirde bu ödeneği alamıyorsunuz. Bundan dolayı çalışan kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Diğer bir şart ise verilen süreden sonra yani 112 gün içinde iş yerinde çalışmıyor olmanız gereklidir. Ve son ve en önemli şartlardan birisi doğum parasının alınabilmesi için doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağ olması istenmektedir. Doğum yapmaya hazırlanan annelere devlet tarafından bazı haklar tanınmaktadır. Bunlardan ilki analık durumundan dolayı iş görmezlik ödeneği verilmesi. Doğumdan önce veya sonra 16 hafta izin kullanmak zorunda kalan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Her yıl artan Asgari ücretteki artıştan dolayı, en düşük doğum izni parası 1317 lira olmuştur. Diğer bir yardımda emzirme ödeneğidir. Devlet tarafından annelere emzirme ödeneği verilmesi sağlanmıştır. Emzirme ödeneğinden faydalanmak için kadının çalışıyor olması gerekiyor. 2018 yılında bu tutar 149 liraydı. Bu yıl 180 lira ödeniyor. Kadın çalışmıyor ise sigortası bulunan eşine bu para ödemesi yapılır.

Devlet tarafından 2015 yılından itibaren geri ödemesiz doğum parası ödemesi yeni doğum yapan annelere ödeniyor.

DOĞUM PARASI HESAPLAMA 2020

Doğum parası almaya hak kazanan anneler, doğum rapor parası hesaplama için; çocuk sayısına göre hesaplama yapmalıdır. Doğum parası almaya hak kazanan anneler dünyaya gelen ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü veya daha fazla çocuk için 600 TL olarak para yardımı yapılıyor. Devlet tarafından anneye verilen doğum parası ödemeleri çocuğun kimliği çıkarılırken yapılmış olur.

DOĞUM PARASI NE ZAMAN YATAR?

Devlet tarafından annelere verilen doğum parası almak için öncelikle doğum yardımı başvuru dilekçesinin doldurulması gerekmektedir. Bu dilekçelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edilmesi gerekiyor. Ödemeler ayın her gününde PTT şubelerine yatırılmaya başlandı. Doğum paranızın ne zaman yatacağını merak ediyorsanız bunun sorgulaması, e-devlet üzerinden ya da PTT şubelerinden yapılabilir.

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