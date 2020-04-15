Kasko hesaplama 2020: Araç kasko değeri hesaplama nasıl yapılır?

Kasko yaptırdığınız zaman aracınıza çekici hizmeti sunulur, sorun yaşadığınız durumlarda yedek araç verilir, doğal afetlerde oluşan hasarlarınız giderilir ve hırsızlık girişimi sonucu aracınız zarar görmüşse bu zararları karşılar. Genellikle Zorunlu Trafik Sigortası ile Kasko kavramları karıştırılır. 'Zorunlu Trafik Sigortası' kaza durumunda karşı aracı ve 3. kişileri, Kasko Sigortası ise, sizin aracınızı teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Araç kasko fiyatları ne kadar?

Belirli sınır ve durumlara göre kasko fiyatları her yıl güncellenmektedir. Kasko değer listesi, teminatlar ve sigortalı tarafından talebe bağlı olarak ek hizmetler de baz alınarak oluşturulmaktadır. Diğer bir deyişle kaskonuz için yapılacak olan fiyat teklifi belirlenme aşamasında farklı unsurların değerlendirilmesi ile yapılmaktadır.

Araç kasko değeri hesaplama

Kasko değer listesi oluşturulma aşamasında, yeni ve 2. el araçlar için farklı olmak üzere bir takım yöntemler izlenir. Yeni otomobiller için, imalatçı ve ithalatçı firmalardan alınan fiyat listeleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu firmaların internet adresleri, galeriler ve araçla ilgili yayınlanmış olan bazı süreli yayınlar incelenir. 2. el araçlar için ise durum daha farklıdır. 2. el araç satışı yayınlayan internet siteleri ve gazetelerin seri ilanlar listesi esas alınmaktadır.

Artık çağımızda teknoloji kullanımının yaygınlaşması, internetin elimizin altında olması ve birçok işimizi online yöntemlerle çözebiliyor olmamız gibi olumlu etkenler sayesinde araç kasko değer hesaplama işlemleri de kolaylaştırılmıştır. Kasko değer listesi hazırlanırken, TSB'nin dikkate aldığı bir diğer alan da, internet üzerinden araç satışı yapmakta olan platformlar olmuştur. İnternet üzerinden araç satış fiyatlarına kolaylıkla ulaşılabiliyor olması bu platformların dikkate alınıyor olmasında önemli bir etkendir.

Araç kasko bedeli öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Aracınızın güncel kasko değer sorgulama işlemini internet üzerinden pek çok farklı web site üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Güvenilir ve gerçekçi yanıtlar alabilmeniz için sorgulama işlemlerinizi de güvenilir internet adreslerinden yapıyor olmanız önemlidir.

https://www.tsb.org.tr/kasko-deger-listesi.aspx?pageID=631

Yukarıdaki linke tıklayarak Türkiye Sigorta Birliği (TSB)'nin internet adresine giriş yapabilirsiniz. Açılan ekranda, araç kasko değer sorgulamasını yapmak istediğiniz aracın sizden istenilen bilgilerini (aracın model yılı, aracın markası, aracın tipi) ilgili boşluğa doldurmanız yeterlidir. Tüm bilgileri girdikten sonra aracınız için oluşturulan bedel hemen alt kısımda yazacaktır. Ayrıca, kasko araç değer listenizin güncel verilerini içeren Excel dosyasına da bu siteden ulaşabilirsiniz.

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Dikkat edilmesi gereken noktalar

Araç kasko değeri hesaplanma aşamasında gereken bilgileri doğru girmeniz önemlidir.

Başvurduğunuz sigorta şirketinden teklif alırken ve satın alma işlemi gerçekleşmeden önce poliçenizin genel ve özel şartlarını incelemeniz gereklidir.

Kasko yaptırırken eğer geçmiş dönemlerde hasarınız yok ise, hasarsızlık indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

Ferdi kaza teminatlarının içeriği ve limitlerini karşılaştırıp size uygun olan seçenekleri değerlendirmeye dikkat etmelisiniz.

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