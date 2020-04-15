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Özel huzur evleri ve engelli bakım merkezleri ücretleri karşılanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını duyurdu

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 16.4.2020 03:58 ABONE OL
Özel huzur evleri ve engelli bakım merkezleri ücretleri karşılanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız."

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Özel huzur evleri ve engelli bakım merkezleri ücretleri karşılanacak
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