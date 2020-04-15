SON DAKİKA: Sosyal yardım parası başvuruları başladı mı? 2020 sosyal yardım başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur, şartlar nelerdir?

Sosyal yardım ödemeleri şu ana kadar birçok vatandaşa resmi kurumlarca ulaştırıldı. Corona virüsü ile mücadele sürecinde çalışamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Şu ana kadar, başvuru yapmamış vatandaşlar Sosyal yardım başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur, şartlar nelerdir sorularının yanıtını araştırırken, başvuru gerçekleştirenler ise paraların ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, corona virüsün etkilerini azaltmak için alınan önlemler kapsamında başlatılan sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak, Sosyal yardım başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur, şartlar nelerdir? İşte, bilinmesi gereken detaylar...

SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sosyal yardım başvurularında ve ödemelerinde ilk fazın tamamlandığı açıklandı ve ikinci fazın başlayacağı bildirildi. Böylece ilk ödemelerin ne zaman yapılacağı sorusu yanıt bulmuş oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte, yeni başvurular ile ilgili bilinmesi gerekenler...