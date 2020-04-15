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: parası başvuruları başladı mı? 2020 sosyal yardım başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur, şartlar nelerdir?

KOVİD-19'un sosyal ve ekonomik alandaki yan etkileri ve alınan önlemler ile ilgili haberleri gelirken, başvuruları hakkında vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce ihtiyaç sahibine corona virüüs ile mücadele sürecinde sosyal yardım parası ulaştırıldı. Sosyal yardım ödemeleri, belirli şartlar taşıyan ihtiyaç sahiplerine yapılıyor. Henüz almamış olan vatandaşlar, sosyal yardım parası başvuruları başladı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, sosyal yardım başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur, şartlar nelerdir? İşte, 2020 sosyal yardım ödemeleri ile ilgili merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 15.4.2020 07:51 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 07:52 ABONE OL
SON DAKİKA: Sosyal yardım parası başvuruları başladı mı? 2020 sosyal yardım başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur, şartlar nelerdir?

ödemeleri şu ana kadar birçok vatandaşa resmi kurumlarca ulaştırıldı. Corona virüsü ile mücadele sürecinde çalışamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Şu ana kadar, başvuru yapmamış vatandaşlar Sosyal yardım başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur, şartlar nelerdir sorularının yanıtını araştırırken, başvuru gerçekleştirenler ise paraların ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, corona virüsün etkilerini azaltmak için alınan önlemler kapsamında başlatılan sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak, Sosyal yardım başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur, şartlar nelerdir? İşte, bilinmesi gereken detaylar...

SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sosyal yardım başvurularında ve ödemelerinde ilk fazın tamamlandığı açıklandı ve ikinci fazın başlayacağı bildirildi. Böylece ilk ödemelerin ne zaman yapılacağı sorusu yanıt bulmuş oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte, yeni başvurular ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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SON DAKİKA: Sosyal yardım parası başvuruları başladı mı? 2020 sosyal yardım başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur, şartlar nelerdir?
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