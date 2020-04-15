Tarımında üretim atağı

Muğla Tarım Müdürlüğü önderliğinde başlatılan projede Kavaklıdere ilçesindeki altı durumdaki arazilere örnek üretim olarak yerli çeşit fasulye ekimi yapılmaya başlandı.







Bugün startı verilen proje ile ilgili olarak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak "İçinde bulunduğumuz bu süreçte böylesine önemli bir ürün olan yerli çeşit fasulyenin üretimini burada gerçekleştirerek hem üreticilerimize örnek olacağız hem de önderlik edeceğiz."dedi.





CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISININ GEREĞİNİ YAPIYORUZ

Barış Saylak biz üretmeye devam edeceğiz diyerek:"

Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı çağrıyı destekleyerek, 'siz evde kalın biz sizin için üretmeye devam ediyoruz'diyorum ve bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



