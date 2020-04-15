Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tarımında üretim atağı

Tarımında üretim atağı

Cumhurbaşkanı tarafından çağrısı yapılan "yerli ve milli üretim" seferberliğine tarımı da katılıyor. Bu yönde bir çok projenin hayata geçtiği ilde bugünlerde Kavaklıdere İlçesinin tarımsal alanlarını ve katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla, Muğla ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte Kavaklıdere Kaymakamlığı ve Kavaklıdere Belediye Başkanlığı tarafından ortak bir projeye imza atıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Ekonomi
Giriş Tarihi: 16.4.2020 00:41 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 00:42 ABONE OL
Tarımında üretim atağı

Muğla Tarım Müdürlüğü önderliğinde başlatılan projede Kavaklıdere ilçesindeki altı durumdaki arazilere örnek üretim olarak yerli çeşit fasulye ekimi yapılmaya başlandı.



Bugün startı verilen proje ile ilgili olarak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak "İçinde bulunduğumuz bu süreçte böylesine önemli bir ürün olan yerli çeşit fasulyenin üretimini burada gerçekleştirerek hem üreticilerimize örnek olacağız hem de önderlik edeceğiz."dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISININ GEREĞİNİ YAPIYORUZ

Barış Saylak biz üretmeye devam edeceğiz diyerek:"
Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı çağrıyı destekleyerek, 'siz evde kalın biz sizin için üretmeye devam ediyoruz'diyorum ve bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarımında üretim atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA