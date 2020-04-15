Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır, ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

3 ay verilecek olan ücretsiz maaş desteği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde corona virüs tedbirleri ve önlemleri kapsamında geçtiğimiz günlerde duyurulan ücretsiz maaş desteği hakkında bilgiler merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konu ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre; gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 1170 lira ücretsiz maaş desteği alacak. Buna göre; ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağı ücretsiz izin maaş desteği yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar başvuru şartlarına dair detayları araştırıyor. Buna göre; ücretsiz izin maaş desteği nasıl ve nereden alınır, başvuru şartları nelerdir?

İşte yanıtı!