Yıllık izin süreleri hesaplama 2020: SGK çalışanları için yıllık izin hakkı ne kadar, kaç gün?

Yıllık izin hakkı tüm çalışanlar için mevcuttur. Yıllık izin süreleri hesaplanırken kişinin çalışma şartları büyük önem taşımaktadır. Bununla beraber çalışan kişinin kıdem derecesi de senelik izin hesaplanırken dikkat edilen verilerdendir. Yıllık izin süreleri iş kanununda belirtilmiştir. Çalışan kişi iş yerinde 1 yıl çalışması durumunda yıllık izin fırsatından yararlanabilmektedir. Çalışma süresi de senelik izin süreleri hesaplanırken kullanılan ayrıntılardandır. Yıllık izin genellikle asgari 14 gün iken üst sınır ise 24 gündür. Kıdem durumlarına göre yıllık izin hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

YILLIK İZİN HAKLARI

Senelik izin kaç gün? Sorusunun yanıtını merak eden çalışanlar ayrıca yıllık izinin nasıl verildiği ve yıllık izinin ne demek olduğu hakkında da bazı araştırmalar yapmaktadır. İşçi izin hakları yaşa göre değişim göstermektedir. Çalışma süreleri ne kadar olursa olsun, yıllık izin hakkı kazanmış olan 18 yaşında olan ve daha küçük yaşta çalışan işçiler ile 50 ve üzeri yaşta bulunan çalışanlara verilecek yıllık izin süresi 20 günden az olmamaktadır. Yıllık izin hak ediş süreleri genellikle alt sınırı verilerek yayımlanmaktadır. Yıllık izin süreleri gerekirse iş yerine bağlı olarak arttırılabilir fakat sınırdan aşağıya azaltılamaz.

YILLIK İZİN SÜRELERİ

Bir iş yerinde çalışan kişilerin belirli bir zaman sonra aynı işyerinde çalışma sonrasında yıllık izin hakları elde etmektedirler. Genel olarak senelik izin süreleri şöyledir:

İşçi yıllık izin süresi genel olarak çalıştığı seneye göre şekillenir.

süresi genel olarak çalıştığı seneye göre şekillenir. 1-5 yıla kadar çalışmış olan işçi 14 gün kadar yıllık izin hakkına sahiptir.

5-15 yıla kadar çalışmış olan bir işçi ise 20 gün senelik izin hakkı bulunmaktadır.

hakkı bulunmaktadır. 15 yıl ve fazlası ise 26 gün senelik izin hakkına sahip olacaktır.

Yıllık izin süreleri 2020 yılında son olarak bu şekilde tanımlanmıştır.

YILLIK İZİN HESAPLAMA

Yıllık izin kaç gün? Gibi soruların yanıtı için birçok yönteme başvurulmaktadır. Öncelikle kişinin yaşına göre yıllık izin ücretleri değişmektedir. Belirli yaş gruplarında belirtilen bir alt sınır vardır. Bu alt sınıra bağlı olarak iş yeri kendi ekstra izin ekleyebilmektedir. Yıllık izin ayrıca çalışma süresiyle de orantılıdır. Belirli çalışma sürelerine göre yıllık izin alt sınırı artış gösterebilmektedir. Örneğin 6 ay çalışan yıllık izin hakkı kapsamında bir hakka sahip değildir. Bazı özel şirketlerin inisiyatifi doğrultusunda izin kullanabilirler. Yıllık izin süresi hesaplanırken de bazı bilgiler gerekmektedir. Bu bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz;

Çalışan kişinin mesleği

Doğum tarihi

İşe başlama tarihi

Bu bilgiler ışında yıllık izin sürenizi hesaplayabilirsiniz. Örnek olarak 1 Haziran 1960 doğumlu ve 1 Haziran 1980 yılında işe başlamış bir memur olsun. Bu kişi çalıştığı yerde 39 yıllık kıdem derecesine sahip olacaktır. Ayrıca 1 Haziran 2019 ve 1 Haziran 2020 tarihleri arasında en az 30 gün izin alması gerekmektedir. Bununla birlikte yeni kıdem yılına 51 gün sonra girecektir.

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