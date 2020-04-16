2 trilyon dolarlık dönüşüm

Ekonomik dengeleri yeniden dizayn eden Koronavirüs salgını KOBİ'leri de etkiliyor. Buna göre 2022 yılında dünya genelinde dijitalleşmeye 2 trilyon dolar ayrılacak. KOBİ'ler açısından büyük bir değişim yaşanacak. Bu kapsamda Sabah'a açıklamalarda bulunan SEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, "Dijitalin etkisi, gelirlerin yüzde 50'sinden fazlasına ulaşacak" dedi. Yılmaz, "Bugün dijitalleşmede sadece pazarlama sürecini dönüştürmek yeterli değil. Her tür operasyonu, satışı, finansı, hatta üretimi bile dijitalleştirmek önem taşıyor. IDC'nin verileri de bununla örtüşüyor. Üretim, ulaşım, perakende, kamu gibi sektörlerin yukarıda belirttiğim harcama miktarına katkıları tüm dünyada büyüyor ve büyüyecek" diye konuştu.Son dönemde yaşadığımız salgın sebebiyle dijitalleşme konusunun biraz da zaruri bir gündem haline geldiğini ifade eden Yılmaz şu vurguları yaptı. "Türkiye olarak bu sürece hızlı adapte olduğumuzu düşünüyorum. Kurumsal olarak tüm çözümleri hemen uygulamayanlar da bireysel önerilerle pratik çözümleri hayata geçiriyorlar. Örneğin müşterilerle iletişimde mailin yanında hızlı haberleşme için video konferanslar, toplantılar gerçekleştiriliyor. Bazı özel yazılımlarla da iç iletişim, proje yönetimi, verimlilik ve görev takibi yapılıyor. Bu konuda İngiltere gibi ülkelerden bile hızlı hareket ettiğimizi görüyorum.Bu modele geçmeye korkanlar ya da var olan operasyonlarını bölemedikleri için bugüne kadar geçmeyenler de aslında nasıl bir verimlilik kazandırdığını görecekler.Çalışanların yolda geçirdikleri süre ortadan kalkıyor, ofis içi bazen uzun sürebilen ve aslında verimlilik kaybı yaratan sohbetler, molalar ortadan kalkıyor ve insanlar da kendi hayatlarına dönebilmek için mesai saatlerine daha sıkı uyuyor ve daha verimli çalışıyorlar. Tabi bunu devamlı kılmak çok mümkün değil, çünkü insanlar sosyal varlıklar. Bu süreç bize evden ve ofisten çalışmanın bir dengesi olması gerektiğini çok güzel öğretiyor.