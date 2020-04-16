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Haberler Ekonomi Haberleri Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi erteleme nasıl yapılır?

Hangi bankalar yapıyor? , , Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi erteleme nasıl yapılır?

, , Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank kredi veya kredi kartı borçlarının ertelenip ertelenmediği merak eden milyonlarca vatandaş ilgili olarak internet üzerinden konut, taşıt, ihtiyaç kredi ödemeleri ertelendi mi sorusuna yanıt arıyor. İlk olarak Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından yapılan açıklamalara göre corona virüs ile mücadele sürecinde ödemelerin akıbeti paylaşılan destek paketi kapsamında neticeye kavuşmuştu sonrasında birçok banka da bu kampanyaya destek verdi. Ayrıca geçtiğimiz gün Maliye Bakanı Berat Albayrak konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine kredi kartı borçları ertelendi mi? Merak ediliyor. Peki, Taşıt, konut, ihtiyaç nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? İşte, Konuya ilişkin tüm detaylar ve bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 16.4.2020 11:44 ABONE OL
Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi erteleme nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi ödemelerinin ertelenmesi ile ilgili açıklama sonra geçtiğimiz gün de Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya dair açıklamalarda bulundu, binlerce vatandaş ", , Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizdeki corona virüsü salgını ile mücadelede mali açıdan en az hasarla süreci atlatabilmek amaçlı birçok bankadan da destek paketleri ve kredi ödemelerinin ötelenmesi kampanyaları müşterilerine duyuruldu. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyleydi; "Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." Peki, Taşıt, konut ve ihtiyaç Kredileri ertelendi mi? Kredi erteleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar…

KREDİ ERTELEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, HANGİ KREDİLER ERTELENİYOR?

Binlerce vatandaşın yüzünü güldüren ve ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreçte biraz olsun rahatlamalarını sağlayacak olan kredi erteleme kampanyaları bankalar tarafından müşterilerine duyuruldu.

İşte konuya dair tüm detaylar…

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Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi erteleme nasıl yapılır?
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