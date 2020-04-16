Kimyanın gücü koronavirüse odaklandı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Kimya sektörünün birçok sektöre hammadde ve yarı mamul sağlayan kritik bir sektör olduğunu ve bu süreçte önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Pelister şunları kaydetti: "Pandemik salgın koronavirüs ile mücadele sürecinde sağlığımız için önemli olan temizlik ve hijyen ürünleri, ilaç, medikal ürünler vb. sektörler ise kimya sektörümüzün yelpazesi altında yer alıyor. Kimya sektörü olarak, otomotivden mobilyaya, tekstilden gıdaya kadar hammaddelerimizle pek çok alana dokunarak ülkemiz için büyük bir katma değer sağlıyoruz. Dolayısıyla öncelikle kimya sektörümüzün ve özellikle tedarik zincirini sağlayan tüm kritik sektörlerin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesini ve devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanabilmesini bekliyoruz. İKMİB olarak, ihracatçı firmalarımızın bu süreçte yaşadığı hammadde ve yarı mamul tedariği, lojistik veya finansmana erişim gibi sıkıntılarını çözmek ve koronavirüsün etkisini minimize etmek için büyük bir özen ve çaba gösteriyoruz.