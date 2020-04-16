Milli dayanışmaya çekilişle destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vermek için Milli Piyango ile Hitay Holding özel bir çekiliş yapacak. Milli Piyango işbirliğiyle düzenlenen çekilişe katılanlar iki adet BMW 320i model otomobilden birini kazanma şansı yakalayacak. Çekilişin biletleri, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında şans oyunları platformu Bilyoner üzerinden yalnızca online olarak satışa sunulacak. Tüm gelirinin Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak çekilişin tanıtımı Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ile Milli Piyango Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel'in düzenlediği online basın toplantısıyla yapıldı. Bu çekilişten 3 milyon liralık bir gelir elde etmeyi planladıklarını söyleyen Emin Hitay, çekilişin tüm gelirinin kampanyaya bağışlanacağını açıkladı.