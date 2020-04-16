Organizasyonlarda iptal yerine erteleme

Koronavirüs salgını hayatı her alanda etkilemeye devam ediyor. Bunların başında da düğün ve organizasyon sektörü geliyor. ı Düğün.com, COVID 19'un 2020 düğünlerine olan etkisini araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre; sürecin başladığı ilk günden itibaren çiftler düğünlerini iptal etmek yerine, ertelemeyi tercih ediyor. Konuyla ilgili olarak, ifeGroup'un kurucusu ve ortağı Erdem İpekçi, "Türkiye'de düğün, nişan ve kına organizasyonlarına her yıl 50 milyar lira harcanıyor. Vatandaşlardan talebimiz de bu dönemde etkinliklerini iptal etmek yerine ertelemeleri" dedi.