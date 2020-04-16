Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Organizasyonlarda iptal yerine erteleme

Organizasyonlarda iptal yerine erteleme

Giriş Tarihi: 16.4.2020 ABONE OL
Organizasyonlarda iptal yerine erteleme
Koronavirüs salgını hayatı her alanda etkilemeye devam ediyor. Bunların başında da düğün ve organizasyon sektörü geliyor. ı Düğün.com, COVID 19'un 2020 düğünlerine olan etkisini araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre; sürecin başladığı ilk günden itibaren çiftler düğünlerini iptal etmek yerine, ertelemeyi tercih ediyor. Konuyla ilgili olarak, ifeGroup'un kurucusu ve ortağı Erdem İpekçi, "Türkiye'de düğün, nişan ve kına organizasyonlarına her yıl 50 milyar lira harcanıyor. Vatandaşlardan talebimiz de bu dönemde etkinliklerini iptal etmek yerine ertelemeleri" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Organizasyonlarda iptal yerine erteleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA