Sanal fuar hazırlıkları başladı

DÜNYA ekonomisini derinden etkileyen koranavirüs salgını küresel fuarların iptaline neden olurken, Türkiye de dâhil birçok ülke fiziki fuarlara bir alternatif olacak sanal fuarlara hazırlığa başladı. Bunun için gerekli yazılımlara talep artarken İhracat Genel Müdürlüğü sanal fuarlara ilişkin çalışmalarını hızlandırdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sanal fuarlar, B2B toplantılar ve sanal ticaret heyetleriyle ihracatçılarımıza yeni fırsatlar, yeni imkânlar sağlayabiliriz. Belki fabrikalarınızın da sanal ortamda ziyaret imkânıyla tanıtımını sağlayacağız. Türkiye Tanıtım Grubu'nu da aktifleştirebiliriz" diye konuştu.