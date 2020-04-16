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haberi: Meclis’ten geçti! Çalışanlar, işverenler ve sosyal yardımlarla ilgili ekonomik tedbirler içeren torba yasada neler, hangi maddeler var?

Türkiye’de corona virüs salgını her geçen gün etkilerini arttırırken, milyonlarca işveren ve işçinin beklediği Meclis’ten geçti. Hem işçinin hem de işverenin haklarını savunan bu yasa doğrultusunda yeni alınan önlemlerle birlikte işten çıkarmalar yasaklandı ve nakit desteklere ilişkin kararlar arttırıldı. Hal böyle olunca, vatandaşlar da ‘ücretsiz izin maaş desteği ne kadar, işten çıkarma yasaklandı mı?’ gibi soruların yanıtını merak ediyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik. İşte, Çalışanlar, işverenler ve sosyal yardımlarla ilgili ekonomik tedbirler içeren torba yasada neler, hangi maddeler var? sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 16.4.2020 11:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Torba yasa Meclis’ten geçti! Çalışanlar, işverenler ve sosyal yardımlarla ilgili ekonomik tedbirler içeren torba yasada neler, hangi maddeler var?

Dünyanın teyakkuza geçtiği corona virüs salgını Türkiye'de de etkilerini göstermeye devam ediyor. Durum böyle olunca, ekonomik tedbir paketleri de alınmaya devam ediyor. Son olarak, TBMM'de kabul edilen Koronavirüs (Kovid-19) 'Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik' Kanunu'na göre, ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği gelirken, işten işçi çıkarmalar ise 3 aylığına yasaklanıyor. İşverenler ise çalışanları 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne kadar, işten çıkarma yasaklandı mı? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detaylara haberimizin içerisinde yer verdik. İşte çalışanlar, işverenler ve sosyal yardımlarla ilgili ekonomik tedbirler içeren torba yasada neler, hangi maddeler var? sorularının yanıtları…

TOBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ! TORBA YASADA NELER, HANGİ MADDELER VAR?

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Kanuna göre, ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği gelirken, işten işçi çıkarmalar 3 aylığına yasaklanıyor. İşverenler ise çalışanları 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek.

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Son dakika haberi: Torba yasa Meclis’ten geçti! Çalışanlar, işverenler ve sosyal yardımlarla ilgili ekonomik tedbirler içeren torba yasada neler, hangi maddeler var?
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