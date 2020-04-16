Son dakika haberi: Torba yasa Meclis’ten geçti! Çalışanlar, işverenler ve sosyal yardımlarla ilgili ekonomik tedbirler içeren torba yasada neler, hangi maddeler var?

Dünyanın teyakkuza geçtiği corona virüs salgını Türkiye'de de etkilerini göstermeye devam ediyor. Durum böyle olunca, ekonomik tedbir paketleri de alınmaya devam ediyor. Son olarak, TBMM'de kabul edilen Koronavirüs (Kovid-19) 'Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik' Kanunu'na göre, ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği gelirken, işten işçi çıkarmalar ise 3 aylığına yasaklanıyor. İşverenler ise çalışanları 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne kadar, işten çıkarma yasaklandı mı? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detaylara haberimizin içerisinde yer verdik. İşte çalışanlar, işverenler ve sosyal yardımlarla ilgili ekonomik tedbirler içeren torba yasada neler, hangi maddeler var? sorularının yanıtları…

TOBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ! TORBA YASADA NELER, HANGİ MADDELER VAR?

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Kanuna göre, ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği gelirken, işten işçi çıkarmalar 3 aylığına yasaklanıyor. İşverenler ise çalışanları 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek.