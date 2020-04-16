Sosyal mesafeye teknoloji desteği

Trio Mobil geliştirdiği çözümlerle, işyerlerinde giriş-çıkışların kontrol altına alınması ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafenin dijital olarak kontrol edilebilmesini sağlayarak COVID-19 virüsünün yayılmasının önlenmesine yardımcı oluyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa süre içerisinde yayılan COVID- 19 salgını ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkiliyor. Salgının önlenmesi ve hayatın normale dönmesi için tüm dünyada büyük bir mücadele veriliyor. Toplum sağlığı için tüm sektörlerde işletmeler çalışanları, iş ortakları ve müşterilerinin salgından etkilenmemeleri için önlemler alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı "Koronavirüsten korunmak için İşyerlerinde Yapılması Gerekenler" ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı "COVID-19 salgınına karşı çalışanların korunması amacıyla alınacak tedbirler" yönergeleri işletmelere ışık tutuyor. COVID-19 salgının yayılmasının önlenmesinde teknolojinin büyük önem taşıdığının altını çizen Trio Mobil CEO'su Nevzat Ataklı, "Mobil Uygulamalar, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi, 3D yazıcılar ve diğer teknolojiler tüm dünyayı etkileyen virüs salgınını yayılmasının önlenmesinde büyük önem taşıyor. Trio Mobil olarak işyerlerine yönelik geliştirdiğimiz çözümlerimiz içinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda virüsün yayılmasının önlenmesinde işyerlerinin en büyük yardımcıları haline geldi. İşletmelere özel çözümlerimiz sayesinde giriş çıkış takibi yapabiliyor, çalışanlarının aralarında sosyal mesafeyi koruyup korumadıklarını, alan ihlali yapıp yapmadıklarını ya da bulunmamaları gereken bir yerde olup olmadıklarını kolayca kontrol edebiliyor" dedi.